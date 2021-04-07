Диетолог назвал хлеб «убивающим» продуктом и посоветовал есть его три раза в год

Современные люди не тратят столько энергии, сколько получают при употреблении хлеба. В результате можно заработать проблемы с поджелудочной железой. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков на своем канале в YouTube.

По словам доктора, современному человеку нужно сокращать потребление хлеба. Этот высокоуглеводный продукт способен нанести вред организму, который не может «отработать» в течение дня энергию, получаемую из хлеба. Если съесть один кусок хлеба, придется целый час заниматься в спортзале.

«Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара – всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар… Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», – предупредил Ковальков.

Диетолог не настаивает на том, чтобы люди полностью отказались от хлеба, но есть этот продукт врач рекомендует не чаще, чем два-три раза в год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.21

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