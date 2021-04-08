Россиян предостерегли от поездок в Африку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не ездить в Африку из-за риска заражения малярией. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По ее словам, в прошлом году в России выявили больше 50 завозных случаев малярии.

«Африка – вот куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться. Скажу, почему: малярия. Мы говорим об одной инфекции, о Covid-19, а другие никуда не ушли», – сказала Попова.

По ее словам, в 2020 году в России были зарегистрированы 57 завозных случаев малярии, 11 из них были завезены из Танзании. «За январь – февраль этого года в Россию привезены 4 случая малярии, два из них – из Танзании», – добавила она. Люди везут опасную инфекцию «из мест, где отдыхали или работали», уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в прошлом году в Россию из-за границы также были завезены 122 случая лихорадки денге и 5 случаев пневмококковой инфекции.

Ранее сообщалось о двух смертях россиян, вернувшихся с отдыха на острове Занзибар (Танзания). В Ижевске от малярии умер сын бывшего мэра Архангельска, а в Казани скончался местный бизнесмен. В обоих случаях мужчины не сразу обратились за медицинской помощью, что, по словам врачей, может стать фатальной ошибкой.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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