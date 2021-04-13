Аптеки готовы отказаться от продажи феназепама

Аптечные сети отказываются от торговли успокоительным средством феназепам. Новые требования к его реализации и хранению для многих аптек оказались невыполнимыми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

С 22 марта действуют новые правила оборота и хранения феназепама. Теперь его можно отпускать только по рецепту, который аптека оставляет себе, а хранить – в сейфе, в отдельном помещении с металлической дверью и сигнализацией. Для продажи препарата аптека должна иметь отдельную лицензию на торговлю наркотическими и психотропными веществами. По данным «Ведомостей», подобный документ есть у 10% точек.

За нарушение указанных правил владельцам аптек грозит административный штраф в 100-200 тысяч рублей или остановка работы аптеки на 90дней. Уголовным кодексом за нарушения в продаже препарата предусмотрено наказание в виде заключения сроком до восьми лет.

Многие аптеки хотели бы вернуть уже закупленный феназепам, но производитель не принимает уже поставленные лекарства. Уничтожить непроданные упаковки тоже проблематично, поскольку до сих пор не утверждены правила их утилизации. Кроме того, для уничтожения препарата, подлежащего предметно-количественному учету, нужна специальная лицензия. Такая есть, например, у Московского эндокринного завода.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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