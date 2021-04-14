Фармкомпании предупредили о дефиците лекарств из-за новых правил госзакупок

Общественные организации и фармобъединения попросили отказаться от введения правила «второй лишний» при госзакупках лекарств. Они уверены, что подобный отсев поставщиков может привести к дефициту препаратов.

Минпромторг предложил изменить правила закупок стратегически значимых лекарств. Планируется, что в приоритет будут ставить компании, которые разместили все этапы производства на территории ЕАЭС.

Фармацевтические ассоциации заявили, что недопуск на торги поставщиков, разместивших производство вне зоны ЕАЭС, приведет к нехватке препаратов для льготных пациентов. Они указали на это в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Известия».

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения», – говорится в послании.

Под письмом подписались исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган, Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Союз профессиональных фарморганизаций (СПФО), Лига защитников пациентов, Всероссийский союз пациентов.

По данным издания, письмо уже передали в Минпромторг для совместного рассмотрения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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