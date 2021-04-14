Постоянное чувство голода может указывать на развитие опасных заболеваний

Чувство голода может свидетельствовать о том, что в крови недостаточно питательных веществ. Однако если голод не связан с приемами пищи, нужно обратиться к врачу. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Есть несколько заболеваний, при которых повышается аппетит, среди них гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы. Также чувство голода может усиливаться при повышении кислотности желудочного сока, пишет «Звезда.

«Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет, – вот это должно насторожить. Потому что это как раз таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы. Вот тут, конечно, нужно обратиться к специалисту», – предупредила эксперт.

Также чувство голода может появляться при стрессе и тревожных расстройствах. Частое употребление сладких продуктов влияет на уровень инсулина, который, в свою очередь, повышает аппетит.

Диетолог советует обратить внимание, если сильный голод мешает работоспособности, провоцирует сонливость и общий упадок сил. Это может быть признаком заболевания или какого-то психологического нарушения.

Появление острого голода, когда промежутки между едой составляют более 4-4,5 часов, является абсолютно нормальной ситуацией. В этом случае рекомендуется пересмотреть рацион и режим питания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.21

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