ВОЗ: число больных диабетом резко выросло

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила резкое увеличение числа больных диабетом в мире. За 40 лет количество таких пациентов выросло в четыре раза.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, большинство тех, кто тяжело переносит коронавирус, были диабетиками.

«Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с Covid-19, страдают диабетом», – цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

Он напомнил, что диабет стал единственным неинфекционным заболеванием, при котором риск смерти постоянно возрастает. В связи с этим ВОЗ подготовила глобальный договор по борьбе с диабетом, чтобы придать странам импульс активнее проводить его профилактику.

Договором установлены целевые показатели охвата для лечения диабета. Документ должен стимулировать власти разных стран включить профилактику и лечение диабета в перечень мер первичной помощи.

Заявление ВОЗ приурочила к 14 апреля, 100-летней годовщине открытия инсулина.

Как сообщал «Новый День», британские ученые посоветовали добавлять в рацион малину, чтобы снизить риск развития диабета и онкологических заболеваний. Содержащиеся в ягоде кверцетин и галловая кислота защищают от ожирения и сохраняют здоровье сердца.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 14.04.21

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