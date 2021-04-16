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Пятница, 16 апреля 2021, 09:53 мск

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Березовый сок может быть опасен для здоровья

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, чем может быть опасен березовый сок. По словам врача, взрослому человеку можно выпивать не более одного-двух стаканов в день.

Березовый сок содержит сахара, органические кислоты, минеральные вещества – калий, магний, витамины группы В, витамин С, сапонины и дубильные вещества. Благодаря содержанию двух последних березовый сок и березовый деготь широко использовался в народной медицине как средство гигиены, обладающее местным противовоспалительным действием.

«Взрослому здоровому человеку умеренное употребление свежесобранного березового сока, примерно один-два стакана в день, при условии соблюдения правил сбора и хранения напитка, не повредит. Особенно при том, что сезон его сбора непродолжителен и составляет в среднем не более месяца», – рассказала Стародубова РИА «Новости».

Не стоит долго хранить свежий березовый сок, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора. «Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов. К тому же березовый сок может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей, склонных к аллергическим заболеваниям», – отметила диетолог.

Кроме того, стоит помнить, что в промышленном производстве сок подвергают фильтрации и высокотемпературной пастеризации, а затем добавляют сахар. Избыточное потребление продуктов питания, которые содержат добавленный сахар, в том числе сладких напитков, приводит к лишнему весу, ожирению и связанных с ним заболеваний.

Москва, Зоя Осколкова

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