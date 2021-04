Диетолог рассказала о вреде ежедневного завтрака с овсянкой

Овсянка, безусловно, полезна в качестве завтрака, но далеко не всем можно есть такую пищу каждый день. Кроме того, нужно внимательно читать состав каши, особенно, если она для быстрого приготовления. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Главным преимуществом овсянки считается большое содержание клетчатки. Но этот фактор может нести опасность в некоторых случаях – например, если человек страдает из-за синдрома раздраженного кишечника.

«Людям с синдромом раздраженного кишечника нельзя есть овсянку на регулярной основе. Если употреблять овсянку по утрам при таком синдроме, то появится избыточное газообразование, вздутие живота и ощущение дискомфорта», – рассказала Роксана Эхсани из Академии питания и диетологии.

Также овсяную кашу с добавками нужно с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом. В этом случае нужно отказаться от каши с медом, кленовым сиропом или коричневым сахаром.

Диетолог рекомендует внимательно изучать состав блюд из овсянки быстрого приготовления. Зачастую производители добавляют красители, сахар и его заменители, усилители вкуса, а также другие потенциально опасные для организма вещества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.04.21

