Австралийские ученые выявили неожиданный симптом деменции

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что одним из симптомов развивающейся деменции является потеря чувства удовлетворения жизнью.

В исследовании участвовали 172 человека, у 87 из них была диагностирована лобно-височная деменция, а у 34 – болезнь Альцгеймера. Согласно выводам ученых, у страдающих лобно-височной деменцией намного чаще выявляли ангедонию – отсутствие удовольствия, чем у остальных групп пациентов, приводит данные исследования РИА «Новости».

Отмечается, что ангедония также часто встречается у людей с депрессией, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами. Из-за этого раннюю стадию деменции зачастую принимают за депрессию. Однако, как установили ученые, характеристики ангедонии при деменции отличаются от подобных нарушений при депрессии и апатии.

Исследователи заявили, что их выводы помогут в точной постановке диагнозов и борьбе со старческим слабоумием.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.21

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