Словацкие ученые разработали вакцину от болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Aging.

В испытаниях препарата, созданного специалистами биотехнологической компании Axon Neuroscience, приняли участие 193 пациента с легкой формой болезни Альцгеймера. 117 добровольцев в течение 24 месяцев получили 11 доз вакцины AADvac1, остальные – плацебо.

По словам ученых, препарат может уменьшить накопление тонкого пептидного нейрофиламента, белка, связанного с более быстрым ухудшением когнитивных функций. Специалисты пришли к выводу, что вакцина способна замедлить ухудшение почти на треть.

При этом значительной разницы в тестах на когнитивные функции у двух групп исследователи не выявили, однако это и не было целью исследования. Ученые хотели выяснить безопасность препарата. Вакцина не дала никаких значимых побочных эффектов.

На 2022 года запланировано исследование с участием большего числа добровольцев. Эта работа и должна показать эффективность вакцины.

Братислава, Зоя Осколкова

Братислава. Другие новости 15.06.21

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