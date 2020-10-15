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Четверг, 15 октября 2020, 11:46 мск

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Коронавирус может активировать шизофрению, болезнь Паркинсона и Альцгеймера

Фото: Pixabay

Бразильские ученые обнаружили опасное свойство коронавируса SARS-CoV-2. По мнению исследователей, инфекция может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Специалисты Университета штата Сан-Паулу изучили истории болезни множества пациентов и обнаружили, что неврологические нарушения, которые наблюдаются у инфицированных Covid-19, могут сохраняться долгое время после излечения. При этом головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния могут наблюдаться не только у пациентов с осложнениями, но и у больных с легкой формой заболевания.

«В случае тяжелых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», – цитирует портал medRxiv одного из авторов научной работы Даниэла Мартинса-ди-Соузы.

Дело в том, что SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, что приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Данные исследования указывают на то, что коронавирус может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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