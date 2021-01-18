Американские ученые нашли способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Специалисты Университета Джонса Хопкинса утверждают, что им удалось обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера. Эксперименты на лабораторных мышах показали эффективность метода с применением сероводорода. Об этом сообщается на сайте университета.

Новые данные, полученные во время последних исследований, прочно связывают старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с использованием сероводорода и других газообразных молекул внутри клетки. Газы, по словам ученых, играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга.

Организм человека вырабатывает сероводород естественным путем. Этот газ участвует в процессе модификации белков, который носит название химическая сульфгидратация. С возрастом уровни сульфгидратации в мозге снижаются, а у пациентом в болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается.

Ученые подвергли подопытных мышей генетической модификации, имитирующей болезнь Альцгеймера. Введение соединения с сероводородом привело к поразительным результатам. Больные грызуны стали активнее, а также лучше запоминали расположение выходов из лабиринта. Когнитивные и двигательные функции животных стали на 50% лучше, чем у тех, которые не получали препарат.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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