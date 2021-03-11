«Мозговой туман», галлюцинации и дезориентация: последствия коронавируса похожи на болезнь Альцгеймера

Коронавирус провоцирует у инфицированного человека психические и психологические расстройства, которые имеют схожие проявления с болезнью Альцгеймера. По данным медиков, пациенты описывают свое состояние как «мозговой туман», могут испытывать галлюцинации и дезориентацию в пространстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк отметил, что во время эпидемии в России получило распространение словосочетание «мозговой туман». «Так пациенты описывают свое состояние после выхода из инфекционного процесса. Он характеризуется преимущественно когнитивными нарушениями сочетании с нарушением сна, тревогой», – сказал он.

Как пояснил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис Цыганков, у многих больных, которые перенесли ковид, стали проявляться необычные психические расстройства. «Это очень похоже на альцгеймеровский синдром. Мы не называем его еще Альцгеймером. Но сейчас пытаемся понять, что сближает его с болезнью. Воздействие коронавируса не до конца изучено, но очевидно, что он может оказывать воздействие на психические процессы. Мы заинтересовались процессами, которые стали выявляться у пациентов, и начали изучать ковид как психогенную реакцию, каким образом это проявляется, с учетом особенностей пациента», – сказал Цыганков.

По его словам, уже удалось обнаружить обоснования, которые говорят о близости и запуске ковидом тех процессов, которые запускает Альцгеймер. «Интересные данные, которые поступают сейчас. Есть пресечения факторов, которые вызывают заболевание. Прежде всего, интереликины (группа молекул) 6 и 1, которые есть при воспалительные процессах. Мы также говорим об ингибировании АПФ (группа соединений, стимулирующих расширение кровеносных сосудов) происходит активация гена АСЕ-2, свойственного для Альцгеймера, включаются определённые белки Gal-9, CKAP-4 и NO – они являются схожими при провокации ковида с выявляемыми биологическими маркерами», – уточнил он.

Цыганков отметил, что такие биохимические изменения приводят к тому, что у пациентов может наблюдаться и дезориентация, и галлюцинации когнитивные снижения уже на первых этапах заболевания. «Основная сложность – отделение влияния вируса как такового, от тяжелого течения болезни», – добавил он.

Кроме этого, ученый обратил внимание, что первые зарегистрированные психозы были записаны не как следствие заболевания, а как «ответные реакции на стресс, связанный с пандемией и инфодемией». «Коронавирус влияет через меры, применяемые для борьбы с распространением инфекции: страх, вызванный тяжелой клинической картиной и высокой летальностью, строгий карантин, юридические последствия несоблюдение карантина, недоверие властям. Все это сказывается на психическом здоровье. Факторы влияют на нарушения сознания. Сама госпитализация влияет. Больным вводятся препараты, гормональные препараты – могут провоцировать расстройства», – сказал Цыганков, отметив, что в тяжелый формах человек начинает страдать навязчивым страхом заражения, которое приведет к страданиям.

Как сообщал «Новый День», ранее академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН «Науки о жизни» Владимир Чехонин отметил, что более 80% граждан, которые были госпитализированы со средним или тяжелым течением коронавируса, имели хотя бы один симптом с поражением центральной нервной системы. «Пациенты жалуются на тревожность, бессонницу, депрессивные симптомы, пост-стрессовые обсессивно-компульсивные расстройства», – сказал он.

«Социогенный фактор играет большую роль. Продолжительная паника, которую стимулируют СМИ, серьезно истощает людей и способствует развитию ряда психических расстройств», – пояснил Чехонин.

Президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров осенью отмечал, что достаточно большое число россиян имеют признаки стресса и дистресса – состояния, при котором истощаются защитные силы организма и начинают развиваться различные заболевания, вплоть до смертельного исхода.

Москва, Александра Быстрицкая

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