Врачи назвали кожные болезни новым побочным действием Covid-19

Кожные болезни стали новым побочным эффектом коронавируса нового типа. Проблемы с кожей после перенесенного Covid-19 могут как обостриться, так и появиться внезапно, передает агентство «Москва».

Врачи Сеченовского университета наблюдают за несколькими пациентами, которые перенесли коронавирус и столкнулись с его новым побочным действием.

«У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого – пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться и получать терапию», – рассказала завкафедрой кожных и венерических болезней Ольга Олисова. В его случае отказаться от лечения – напрямую поставить жизнь под угрозы.

Олисова успокоила, что большинство переболевших Covid-19 не получают кожных заболеваний.

Как сообщал «Новый День», итальянские ученые предупредили об изменившихся симптомах коронавируса после его мутации. В 80% случаев, которые наблюдали в Высшем институте здравоохранения Италии, у больных Covid-19 не было конъюнктивита, потери обоняния и вкуса. Зато все чаще бывает тошнота, боли в животе, рвота или диарея.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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