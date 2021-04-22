Российские ученые тестируют вакцину от аллергии на кошек

В Москве начались доклинические испытания нового средства от аллергии на кошек. Ученые планируют закончить с предварительными тестами в короткие сроки, сообщает РИА «Новости».

«Мы уже начали. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены и подтверждена безопасность, эффективность препарата», – пояснил академик РАН Александр Караулов.

Разрабатывают препарат международная группа ученых из Сеченовского университета и Венского медицинского университета. Они решили создать вакцину, которую можно будет использовать для профилактики аллергии.

Ученые планируют завершить доклинические исследования в этом году, и уже летом 2022 года перейти к испытаниям на людях. Добровольцы смогут привиться новой вакциной, которая устранит все неприятные симптому от общения с пушистыми питомцами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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