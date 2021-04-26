Ученые предсказали всплеск заболеваний сердца из-за выгорания в пандемию

Мировая пандемия негативно скажется на здоровье даже тех, кто не переболел коронавирусом. Российские ученые спрогнозировали вспышку сердечно-сосудистых заболеваний из-за длительной изоляции, сообщает РИА «Новости».

В новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины (входит в РАН) изучали связь психосоциальных факторов и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они действовали в рамках MONICA, проводимой Всемирной организации здравоохранения, и взяли за основу данные, полученные в 1980-е годы. Оказалось, синдром выгорания тесно связан с заболеваниями сердца.

«Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья», – говорится в исследовании.

Российские ученые даже нашли способ измерить воздействие изоляции на здоровье организма и сердечно-сосудистой системы. Согласно расчетам, в течение 3-5 лет риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии вырастет в 2,5-3 раза.

«Учитывая всемирные масштабы влияния карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов», – предупредили ученые.

Напомним, Минздрав сообщил, что россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. А перенесенная сосудистая катастрофа и хронические заболевания сердца стали дополнительным фактором риска для тяжелой формы Covid-19.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 26.04.21

Интервал между дозами «Спутника V» можно увеличить до трех месяцев. / Кипр примет привитых россиян без ПЦР-теста. / Россия отправила через Белград вакцину для Республики Сербской. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»