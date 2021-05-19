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Среда, 19 мая 2021, 11:22 мск

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Врач назвала анализы, назначаемые для «выкачивания денег» частными клиниками

Частные медицинские центры всегда назначают массу анализов любому новому пациенту. Оказывается, большинство тестов можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике. Об этом рассказала председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», – сообщила эксперт агентству «Прайм».

Чтобы сэкономить, граждане могут попасть на прием к терапевту со списком от платного доктора и попросить назначить обследования. По полису ОМС можно бесплатно сдать общий и биохимический анализ крови, анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции, тест на коронавирус, мазки, соскобы кожи, пройти гормональные исследования, исследования кала и мочи, крови и лимфы, сделать Рентген, УЗИ, КТ и МРТ, биопсии внутренних органов и тканей. Точный список можно узнать в своей страховой компании.

Впрочем, нужно учитывать, что для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время. Поэтому, если сумма невелика, многие предпочитают сдавать анализы в частных клиниках и лабораториях, но в один день и в одном месте.

Гриценко рассказала об одной уловке, которая помогает частным медцентрам зарабатывать. Такие клиники часто отказываются принимать анализы, сделанные не у них, в особенности перед операциями, когда пациент должен пройти целый ряд обследований.

«Это незаконно. Ложась на операцию, вы не только можете пройти все обследования перед ней по ОМС бесплатно, но и получить бесплатно заключение участкового терапевта, необходимое для операции, и прийти в платную клинику уже с полным пакетом документов», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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