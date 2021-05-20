Роскачество нашло дрожжи в четверти питьевых йогуртов с клубникой

Роскачество нашло слишком много дрожжей в четверти марок питьевых клубничных йогуртов. Всего были исследованы 20 образцов, сообщается на сайте организации.

Питьевые йогурты с клубничным вкусом или добавлением ягод проверили на безопасность и качество. Специалисты не нашли ни в одном образце пальмового масла, стабилизаторов и даже следового количества антибиотиков.

Но в пяти йогуртах содержание дрожжей было выше допустимого. Специалисты отметили марки «Белый город», «То, что надо!», «Ирбитский», «365 дней», «Мясновъ». В Роскачестве пояснили, что дрожжи неопасны для здоровья, если у потребителя нет аллергии, но они портят вкус и запах продукта.

«Покупателям нужно обращать внимание на то, что товар стоит в холодильнике, в котором установлена корректная температура, а упаковка не повреждена и герметична», – посоветовал гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

Содержание крахмала в проверенных продуктах, даже если он заявлен на этикетке, оказалось ниже 0,5%. Как и доля транс-изомеров жирных кислот: от 0,01 до 0,08% при безопасном максимуме в 2%.

А вот содержание сахара разница в каждом продукте. В среднем, в питьевых йогуртах содержится от 2,5 до 8,5% сахарозы, то есть до шести чайных ложек сахара. А в ложковых – от 4 до 14%.

Больше всего сахарозы (от 8% до 8,6%) специалисты нашли в йогуртах марок «Белый город», «Ростагроэкспорт», «Вкуснотеево» и «365 Дней». Самыми «несладкими» оказались йогурты марок «ВкусВилл» (2,4%), «Эконива» (3,5%) и «Красная цена» (4,2%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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