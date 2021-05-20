Онколог назвал самый распространенный в России вид рака

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, какие виды рака чаще всего встречаются у россиян. Оказалось, что у женщин и мужчин онкология поражает разные органы.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин», – сказал Хатьков в интервью РИА «Новости».

Кроме того, достаточно распространенными являются колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

Онколог назвал несколько признаков, которые должны послужить поводом для незамедлительного обращения к врачу. Речь идет об изменении давно существующих родинок, слабости и резкой, необъяснимой потере веса, наличии слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличии уплотнений. «При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу», – посоветовал специалист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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