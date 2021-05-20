Ученые обнаружили в пещерах в Сочи опасные коронавирусы

У летучих мышей в Сочи обнаружены два новых вида коронавируса – «Хоста-1» и «Хоста-2». Они могут быть потенциально опасными, так как являются ближайшими родственниками вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19. Об этом сообщил сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолога, завлабораторией биотехнологии Сергей Альховский в интервью «Московскому Комсомольцу».

Ученые центра имени Гамалеи, Института медицинской приматологии и сотрудники Сочинского национального парка изучили пять пещер между Сочи и Адлером в попытке найти у их обитателей – летучих мышей – SARS-подобные коронавирусы на территории России.

Исследователи выяснили, что носителями новых коронавирусов являются подковоносы рода Rhinolophus – летучие мыши с характерным кожным выростом на морде. Помимо Европы, Средней Азии и Китая, они также распространены на юге России – на черноморском побережье, Кавказе и в Крыму.

Ученые обследовали летучих мышей, выловленных в пещерах Музейная, Хоста 1, Колокольная, Партизанская, Красноалександровская в долинах рек Хоста и Кудепста.

Специалисты собрали для анализа образцы фекалий и мазки из ротовой полости летучих мышей и установили, что обнаруженные ими новые вирусы, названные Хоста-1 и Хоста-2, выделяются с фекалиями летучих мышей в очень высоком титре. «Человек может контактировать с вирусом в пещере, вдыхая ее пыль, в которой могут быть частицы высохшего зараженного помета летучих мышей», – отметил Альховский.

Помимо пещер подковоносы часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий. «Соответственно их фекалии падают вниз, где опять же с ними могут контактировать люди или домашние животные», – рассказал вирусолог.

Как отметил ученый, в сочинских подковоносах найдены вирусы, которые являются ближайшими родственниками как вирусов SARS и SARS-CoV-2, так и их многочисленных вариантов, выделенных из китайских летучих мышей. «В теории они также могут послужить источником новых коронавирусов человека», – считает Альховский. Чтобы обезопасить себя, лучше избегать любого контакта с летучими мышами, рекомендовал он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

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