Россиянам рассказали, как не попасться на уловки аптекарей

Зачастую в аптеках россиян могут ввести в заблуждение и предложить не тот препарат, который прописал врач. Как в этом случае поступить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.

Сотрудники аптек желают помочь покупателю и предлагают аналог, если какой-то препарат отсутствует. Однако бывает, что продавец настаивает не из благих побуждений. «Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», – сказал доктор.

Советам врача все-таки стоит доверять больше. Замена прописанного лекарства может оказаться опасной для здоровья, а не только привести к напрасной трате денег. «Обычный фармацевт в аптеке может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента – брать то, что доктор прописал», – подчеркнул терапевт.

Впрочем, существуют и непосредственные аналоги нужного препарата по химическому составу. Тогда Хухрев рекомендует посмотреть дженерики в интернете, главное, чтобы действующее вещество было одинаковым, также стоит обратить внимание на международное непатентованное наименование (МНН).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.21

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