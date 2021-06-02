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Среда, 2 июня 2021, 16:07 мск

Новости Здоровье

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Каждый десятый россиянин считает свое здоровье слабым

Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более трети россиян (36%) оценивают свое здоровье как хорошее, половина (51%) считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% – слабым. Похожие оценки своему здоровью россияне дают последние шесть лет», – отмечают социологи.

Чаще всех своим здоровьем удовлетворены граждане в возрасте 24-35 лет (56%). Среди молодежи в возрасте 18-24 лет на плохое здоровье жалуются 14% респондентов или каждый седьмой.

Российские мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем хорошем здоровье – 45% и 29% респондентов соответственно.

Каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию. Мужчин, ни разу не делавших комплексное медицинское обследование, в полтора раза больше, чем женщин – 31% и 19% соответственно.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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