Каждый десятый россиянин считает свое здоровье слабым

Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Более трети россиян (36%) оценивают свое здоровье как хорошее, половина (51%) считают свое здоровье удовлетворительным, а 11% – слабым. Похожие оценки своему здоровью россияне дают последние шесть лет», – отмечают социологи.
Чаще всех своим здоровьем удовлетворены граждане в возрасте 24-35 лет (56%). Среди молодежи в возрасте 18-24 лет на плохое здоровье жалуются 14% респондентов или каждый седьмой.
Российские мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем хорошем здоровье – 45% и 29% респондентов соответственно.
Каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию. Мужчин, ни разу не делавших комплексное медицинское обследование, в полтора раза больше, чем женщин – 31% и 19% соответственно.
В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 02.06.21
В пандемию снизилась выявляемость онкозаболеваний: врачи ждут роста в 2021 году. / Дефицит онкологов в больницах Екатеринбурга достиг 38%. / На выставке «Лабэкспо-2021» представлен инновационный способ оценки кардиориска. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube