В Минздраве России рассказали, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»

Замглавы Минздрава России Олег Гриднев сообщил, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» направлена в первую очередь на вакцинацию молодежи, в частности, студентов.

Как отметил замминистра, ссылаясь на результаты исследований, однократное применение этой вакцины «дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител» (цитата по ТАСС).

В конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для вакцинации людей в возрасте до 60 лет.

Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Препарат зарегистрирован 6 мая. В гражданский оборот вакцина поступит после регистрации цены. По данным Федеральной антимонопольной службы, предельная отпускная цена на «Спутник Лайт» согласована на уровне 342,36 руб.

По данным Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после иммунизации.

«Спутник Лайт» – это четвертая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. В августе прошлого года был зарегистрирован препарат «Спутник V». Кроме того, в России одобрены двухкомпонентные вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра Роспотребнадзора «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.21

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