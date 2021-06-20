Коронавирус может провоцировать аутоимунные заболевания

Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, вирусная инфекция, в том числе Covid-19, может стать пусковым фактором для появления аутоиммунных заболеваний. «Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес ковид, неважно в легкой или тяжелой форме», – рассказала врач.

Как отметила Загребнева, такие аутоимунные заболеваний, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и полимиозиты, могут развиваться «через 1, 3, 6 месяцев» после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией.

Медик посоветовала привиться, чтобы избежать опасных последствий Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.06.21

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