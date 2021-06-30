Прививать или не прививать пожилых людей с хроническими заболеваниями, деменцией, раком и аллергией? Геронтологи высказались на тему вакцинации от ковида

Специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова ответили на самые популярные вопросы, поступающие к медикам на тему вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции нового типа. Систематизированный опыт позволил им сделать глобальный вывод о том, что прививка пожилым, входящим в группу риска по тяжелому течению ковида и летальности от него, показана.

«Новый День» представляет список самых актуальных вопросов и ответов по заявленной теме. Данные в редакцию были предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

1. Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации пожилого человека?

Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на территории РФ вакциной.

2. Стоит ли делать прививку долгожителям?

Очень пожилой возраст, наличие гериатрических синдромов и множественных хронических заболеваний не являются противопоказаниями для вакцинации, но перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

3. Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?

Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии хронического заболевания.

4. Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых противопоказанием к вакцинации?

Нет, не является.

5. Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями легких?

При любом хроническом заболевании в стадии компенсации вакцинация разрешена.

6. Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации у пожилых людей?

У пожилых людей прививка переносится хорошо. В редких случаях на 1-2 сутки после вакцинации может возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции.

7. Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых людей?

– Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации, поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и 4 недели после введения второго компонента необходимо особо внимательно относиться к мерам защиты: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

8. Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?

В настоящее время этот вопрос изучается. Предположительно иммунитет может сохраняться от 6 месяцев до 2-х лет.

9.При аллергической реакции на лекарственные препараты можно ли вакцинировать пожилых людей?

Противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе. Аллергическая реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации.

10. Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?

Специальная подготовка перед вакцинацией не нужна.

11. Нужно ли определять антитела перед вакцинацией не болевшим?

Не нужно.

12. Пациенты с деменцией, получающие транквилизаторы, могут быть привиты?

Да, могут.

13. Какие еще прививки необходимо делать пожилым людям?

Пожилым людям необходимо прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, куда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 30.06.21

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