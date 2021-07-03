В Москве во время операции умер пациент

В одной из клиник в центре Москвы во время операции умер пациент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у мужчины удаляли в челюсти эозинофильную гранулему – это доброкачественная опухоль. Операция была плановой, сообщает telegram-канал «112». противопоказаний

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.07.21

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