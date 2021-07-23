Треть россиян не ограничивают себя в еде, половина едят фастфуд

Почти половина россиян употребляют фастфуд. При этом только треть населения не придерживаются ограничений в еде. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co.

Опрос проводился с 19 по 21 июля 2021 года. Охват составил почти миллион человек, среди которых 59% мужчин и 41% женщин, передает РИА «Новости».

35% респондентов считают, что правильное питание – это умение выбирать и использовать в приготовлении блюд натуральные продукты. Около четверти россиян уверены, что питаться правильно, значит добавить в свой рацион больше овощей и фруктов. Каждый десятый делает акцент на продуктах, богатых витаминами и минералами. 5% принимают пищу строго по расписанию и следят за калориями.

«Мнение опрошенных россиян о фастфуде разделилось почти поровну. 49% опрошенных иногда его едят, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи. По разным причинам такие блюда никогда не употребляют 47% респондентов. И всего 4% признались, что питаются только фастфудом», – говорится в результатах исследования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.21

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за неделю выросла на 10 процентов. / В ХМАО за сутки выявили 185 случаев коронавируса. / Жители югорского села не дали санавиации забрать мужчину с подозрением на COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»