Жить на пять лет дольше: ученые перечислили продукты для долголетия

Американские ученые выяснили, что продукты, богатые жирными кислотами омега-3, способствуют увеличению продолжительности жизни. Исследование проводили специалисты из Университета Тафтса (Бостон) и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте.

Ученые пришли к выводу, что омега-3 оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск воспалений. Исследование включало более 11 лет наблюдений за уровнем омега-3 в человеческом организме. Ученые в итоге обнаружили, что у людей, в организме которых нашли повышенное содержание омега-3, продолжительность жизни в среднем на пять лет дольше, следует из работы, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Как отметила одна из авторов исследования Алеикс Сала-Вила, уровень омега-3 это такой же фактор, влияющий на долголетие, как и курение, передает РИА «Новости».

Для предупреждения развития заболеваний сердца и сосудов, а также рака ученые советуют включить в рацион такую рыбу, как лосось, палтус, тунец, макрель, а также семена льна и чиа. Чем раньше сделать это, тем это лучше отразится на состоянии организма, указывают они.

Ранее ученые из Университета штата Иллинойс доказали пользу употребления омега-3 жирных кислот для профилактики рака.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.08.21

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