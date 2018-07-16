Ученые нашли простой и вкусный способ профилактики рака

Употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение. К таким выводам пришли ученые из Университета штата Иллинойс, пишет MedicalXpress.

По мнению исследователей, этому способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, которые образуются в организме при метаболизме омега-3. Соединение «убивало» раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, ассоциированных со злокачественными тканями. Кроме того, эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки. Как напоминает iz.ru, ранее ученые из Гарвардской медицинской школы в США разработали методику, заставляющую раковые клетки разрушать опухоль. Добиться такого эффекта помогла модификация клеток рака, циркулирующих в кровотоке.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.07.18

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