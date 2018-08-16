Ученые назвали продукт для оздоровления кишечника и борьбы с раком

Ученые выяснили, какие продукты помогут сохранить здоровое состояние желудочно-кишечного тракта и даже предотвратить рак толстой кишки, пишет портал MedicalXpress. Исследователи выяснили влияние на организм индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. К ним относятся белокачанная капуста и брокколи. Опыты они проводили на грызунах.

Оказалось, что данное соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором, а его дефицит оборачивается воспалением кишечника и онкологическим заболеваниям. Это объясняется тем, что в отсутствие данного белка не формируются клетки, способные усваивать питательные вещества и вырабатывать защитный секрет.

Исследование также показало, что благодаря «капустной диете» запускается механизм обновления эпителия кишечника, благодаря чему работа кишечника нормализуется, а воспалительные процессы прекращаются. В результате риск появления злокачественных образований существенно снижается.

По мнению ученых, результаты исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждают непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 16.08.18

Россия не попадет в пятерку научных держав мира: для эффективной работы ученых нет ни условий, ни денег. / Рособрнадзор: В школах Южного Урала необъективно оценивают знания учеников. / Готовьтесь к худшему: ученые прогнозируют серьезные природные катаклизмы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»