Ученые назвали продукт для долголетия и защиты от всех болезней

Потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3-ПНЖК), снижает смертности от всех причин, причем как у мужчин, так и у женщин. К таким выводам пришла группа китайских ученых под руководством Цзинцзиня Цзяо из Чжэцзянского университета, наблюдая за более чем 420 тысячами человек на протяжении 16 лет. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.

Омега-3-ПНЖК входят в состав так называемых незаменимых жирных кислот, принимающих активное участие в метаболизме человека. Повышенный прием продуктов с высоким содержанием этих соединений снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность приема антидепрессантов.

Участвовавшие в продолжительном эксперименте мужчины в среднем употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины – 10,89 грамма. За 16 лет от различных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, при этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано с пониженной смертностью.

Оказалось, что большие любители рыбы из числа представителей сильного пола в среднем на 10% реже умирали от сердечнососудистых заболеваний и на 37% реже – от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыбы было на 38% меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.

Любопытным является тот факт, что способ приготовления рыбы влиял на взаимосвязь между ее потреблением и смертностью, но только для женщин. Так, потребление жареной рыбы было связано с повышенной смертностью от всех причин. Для мужчин такой зависимости обнаружено не было. Помимо рыбы источниками омега-3-ПНЖК являются льняное масло, семена чиа, шпинат и морские водоросли.

Как писал «Новый День», на днях неоспоримую пользу употребления омега-3 жирных кислот доказали ученые из Университета штата Иллинойс. Они установили, что эти соединения способны предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение.

Недавно ученые выяснили, что продлить жизнь наиболее эффективно способны пять привычек: физическая активность, здоровое питание, отказ от курения, контроль массы тела и умеренное потребление спиртного, напоминает N+1.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 20.07.18

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