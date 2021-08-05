Употребление арбуза с семечками может быть опасным для здоровья

Нежелание очищать мякоть арбуза от косточек может привести к расстройству пищеварения. Об этом рассказала нутрициолог Мария Розанова.

По словам специалиста, несколько семечек не несут существенного риска для здоровья, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий, передает «Москва-24».

Некоторым людям категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза. Это касается, прежде всего, маленьких детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями.

«В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред», – объяснила Розанова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.21

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