Электронные сигареты несут риски для здоровья некурящих

Американские ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих. Нахождение рядом с вейпером грозит серьезным повреждением клеток и вызывает окислительный стресс. Статью на эту тему опубликовал журнал JAMA Pediatrics.

Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент с участием 32 добровольцев в возрасте от 21 до 33 лет. Подопытных разделили на три группы: 11 некурящих, 9 курильщиков обычных сигарет и 12 постоянных пользователей электронных сигарет.

После 30-минутного сеанса вейпинга ученые собрали иммунные клетки у участников эксперимента. Выяснилось, что у некурящих уровень окислительного стресса был в два-четыре раза выше, чем до вейпинга. Такое же воздействие не привело к усилению окислительного стресса у обычных курильщиков и пользователей электронных сигарет. Окислительный стресс может сыграть значительную роль в возникновении различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, легочные и неврологические, а также рак.

Это опровергает утверждение о том, что якобы электронные сигареты безопаснее табачных сигарет. Проведенное испытание однозначно доказывает, что безопасного уровня вейпинга не существует.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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