Вейпинг может вызвать рак – новое исследование

Вейпинг может вызвать изменения в клетках, которые могут стать причиной рака, показало новое шокирующее исследование.

Подобные изменения ДНК были обнаружены в клетках, взятых с мазков изо рта курильщиков и пользователей электронных сигарет, что указывает на то, что последние «не так безобидны, как первоначально предполагалось».

Эксперты заявили: появляется все больше доказательство того, что длительное использование устройств может нанести значительный вред здоровью.

В первом исследовании такого рода по изучению влияния вейпинга на различные типы клеток исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Инсбрука, Австрия, проанализировали более 3500 образцов.

Они обнаружили, что эпителиальные клетки, которые обычно выстилают органы и часто являются местом возникновения рака, во рту демонстрируют существенные зернистые изменения у курильщиков.

Важно отметить, что аналогичные изменения наблюдались в клетках пользователей электронных сигарет, которые выкурили менее 100 табачных сигарет за свою жизнь.

Доктор Кьяра Херцог, первый автор исследования, сказала: «Хотя научный консенсус заключается в том, что электронные сигареты безопаснее, чем курение табака, мы не можем предполагать, что они полностью безопасны в использовании, и важно изучить их потенциальные долгосрочные риски и слечаи возникновения рака. Основываясь на нашем исследовании, мы не можем сказать, что электронные сигареты вызывают рак. Но мы наблюдаем, что у пользователей электронных сигарет наблюдаются некоторые эпигенетические изменения в буккальных клетках, аналогичные изменениям у курильщиков, и эти изменения связаны с будущим развитием рака легких у курильщиков».

Исследователи изучили эпигеном – дополнительный слой информации, наложенный на наш генетический материал или ДНК.

Он меняется на протяжении всей жизни людей, и на него могут влиять генетические и негенетические факторы, включая старение, образ жизни, химические вещества и даже стресс и психологическую травму.

Ученые говорят, что, изучая это, они смогут «оглянуться назад» и увидеть, как организм реагировал на предыдущие воздействия окружающей среды, такие как курение или вейпинг.

Они предполагают, что это также можно использовать для прогнозирования будущего здоровья и болезней.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Cancer Research, компьютерный анализ мазков изо рта показал существенные эпигеномные изменения у курильщиков, а также у тех, кто использует электронные сигареты.

Профессор Мартин Видшвендтер, старший автор исследования, сказал: «Изменения, наблюдаемые в тканях рака легких, также можно измерить в клетках щек курильщиков, у которых (еще) не развился рак. Важно отметить, что наши исследования указывают на тот факт, что пользователи электронных сигарет демонстрируют те же изменения, и эти устройства могут быть не такими безобидными, как первоначально предполагалось».

Предыдущие исследования показали, что у вейперов происходят такие же изменения в генах, как и у курильщиков, хотя у курильщиков эти изменения более значительны.

Когда нормальная регуляция генов нарушается, это может нарушить функцию генов, что приведет к заболеванию.

Теперь исследователи надеются продолжить изучение того, как эти изменения, обнаруженные в мазках со щек, можно использовать для выявления людей с самым высоким риском развития рака в будущем.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube