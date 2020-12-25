В Австралии покурить электронную сигарету с никотином можно будет только по рецепту врача

Австралия начала борьбу с зависимостью от электронных сигарет. С октября следующего года никотиновые вкладыши будут выдавать только по рецепту врача. Власти надеются, что этот шаг отучит молодое поколение, в том числе подростков, от опасного для здоровья порока, сообщает издание novinky.cz.

Федеральное правительство со ссылкой на врачей сообщает: нет никаких доказательств того, что электронные сигареты являются более безопасным способом бросить курить традиционные сигареты, более того, только небольшому количеству людей с зависимостью удалось бросить курить с помощью вейпов.

Ранее Австралия запретила продажу никотиновых заправок для электронных сигарет по всей стране. Их хранение даже запрещено на юге Австралии. Кроме того, министр здравоохранения Грег Хант добавил, что страна выделит не менее миллиона долларов на кампанию по борьбе с курением.

В ходе массового анкетирования населения правительство Австралии выяснило, что в настоящее время около 1,5 миллиона австралийцев курят электронные сигареты, а около 2,4 миллиона человек хотя бы раз пробовали вейпинг.

Вред электронных сигарет все еще обсуждается. Вейпинг считается более здоровым методом курения, чем обычные сигареты, потому что при сжигании табака они не производят смол или окись углерода. Однако врачи во всем мире обеспокоены долгосрочным воздействием химических веществ, содержащихся в электронных сигаретах. Известный кардиолог Майкл Блаха из Медицинского центра Джона Хопкинса не считает вейпинг более здоровым вариантом курения. «Самым поразительным является то, что дымятся люди, которые даже не стали бы курить. Особенно молодые люди », – сказал медик.

В Европе в прошлом году была зафиксирована первая смерть от употребления электронных сигарет. Умерший 18-летний бельгиец Рафаэль Паварт использовал в качестве начинки легальное конопляное масло, которое не является наркотическим веществом.

Москва, Елена Васильева

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