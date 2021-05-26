Ущерб от нелегальных продаж сигарет в России превысил 1 млрд рублей

«Черный» рынок табачных изделий в России активно растет за счет развития онлайн-сегмента. Эксперты подсчитали, что ущерб от нелегальных продаж сигарет в интернете уже превысил 1,1 млрд рублей.

Самым ходовым товаром в интернете в прошлом году стали сигареты – на их онлайн-продажи пришлось 73,6% нелегального рынка, пишет РБК со ссылкой на данные Group-IB Digital Risk Protection (DRP). Из 700 сайтов лишь 84 торговали оригинальной табачной продукцией.

Объем нелегального онлайн-рынка табака и электронных сигарет в Рунете в 2020 году превысил 500 млн рублей. Ущерб, нанесенный производителям и бюджету в виде недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС составил 1,1 млрд рублей.

В среднем сеть одного табачного онлайн-магазина объединяет минимум три сайта, которые дублируют друг друга. При этом блокировка не принесет ощутимых результатов, «зеркала» сайтов позволяют бизнесу оперативно «переезжать» с одного домена на другой.

Кроме того, нелегальная торговля также ведется в мессенджерах. Так специалисты нашли около 100 каналов с общим числом подписчиков более 430 тысяч, а также в соцсетях – свыше 320 групп и аккаунтов, на которые подписаны более 100 тысяч пользователей.

Напомним, в России запрещена онлайн-продажа табачной продукции и табачных изделий, в том числе вейпов, кальянов и электронных сигарет. Более того, с 1 июля 2020 года под запрет попала продажа сигарет без цифрового кода, отсутствие которого сейчас фактически основной признак подделки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.21

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