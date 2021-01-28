В России ограничили продажи кальянов и табачных стиков

В России вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков. Теперь их можно купить только в офлайн магазинах. При этом за нарушение правил подачи кальянов владельцам ресторанов грозит крупный штраф.

Поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты в июле 2020 года. Ранее ограничения затрагивали только табачную продукцию и табачные изделия. Теперь в онлайн-магазинах нельзя будет купить табачные стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Попавшая под запрет продукция будет реализовываться только в стационарных магазинах, как и сигареты. Компании, занимающиеся распространением устройств нагревания табака и электронных сигарет, уже предупредили своих клиентов о введенных ограничениях. Они допускают, что на некоторое время объем продаж сократится.

Кроме того, с сегодняшнего дня рестораны начнут штрафовать за кальяны, если их будут подавать не в отдельных комнатах. Владелец общепита заплатит за нарушение от 40 тысяч до 90 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.01.21

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