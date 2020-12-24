В 2021 году в России вступят в силу новые запреты для курильщиков

С 1 января 2021 года в России начнут действовать ряд ограничений для курильщиков. Новые правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

В частности, курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Исключение составят лишь специальные зоны, отмеченные табличкой «Место для курения».

Запрет на употребление табака также распространится на территории хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», – пояснил юрист.

Жесткие меры для борьбы с курением были введены в России в 2013 году. Было запрещено курить в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты. Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.12.20

Эксперты назвали препятствия для массовой вакцинации от Covid-19. / «Разочарование года»: 40% украинцев высказались за немедленные перевыборы президента страны. / «Нанесён вред обществу»: на Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»