В России хотят запретить продавать алкоголь и табак покупателям с детьми

Торговым сетям следует запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли в магазин с детьми. Такое предложение озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Письмо с предложением она направила главе Минпромторга Денису Мантурову. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Правозащитник отметила, что зачастую родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе со своими несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии сигареты и алкоголь. Она полагает, что это может спровоцировать у детей ранний интерес к такой продукции, что может вылиться в пристрастие к пагубным привычкам.

Она также напомнила, что ранее Минздрав призвал принять дополнительные меры по сокращению потребления алкоголя среди молодёжи. Кроме того, в ведомстве указали на приоритетность задачи по снижению потребления табака среди детей и подростков.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», – говорится в тексте обращения.

Москва, Иван Гридин

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