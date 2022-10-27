Электронные сигареты оказались опаснее обычного курения

Обнаружено доказательство того, что длительное использование электронных сигарет или вейпов значительно ухудшает функции кровеносных сосудов организма. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Исследование проводилось специалистами Национального института здравоохранения США. В нем приняли участие 120 добровольцев – пользователи электронных сигарет, обычные курильщики и некурящие. Ученые измерили выделение оксида азота, химического маркера, используемого для оценки правильного функционирования клеток. Они также проверили способность молекул проходить через слой клеток сосудов.

Выяснилось, что у хронических пользователей электронных сигарет нарушена функция кровеносных сосудов, что повышает риск сердечных заболеваний. При этом вейпинг оказывает вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему способами, которые отличаются от вызываемых табачным дымом.

«Другими словами, сигареты и электронные испарители могут вызывать разные заболевания сердечно-сосудистой системы», – отметили ученые. Таким образом, одновременное использование табака и вейпа значительно увеличивает риск для здоровья.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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