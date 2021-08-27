Кировские врачи удалили у женщины опухоль весом более семи килограмм

Образование размером 40 см весом более семи килограммов удалили у пациентки врачи Кировского центра онкологии и медицинской радиологии, – сообщает деловая газета Взгляд.

Женщина из Верхнекамского района поступила в Кировский центр онкологии и медицинской радиологии с жалобами на ухудшение аппетита и быструю насыщаемость. Изначально пациентке диагностировали объемное кистозно-солидное образование в брюшной полости.

Врачи Кировского центра онкологии и медицинской радиологии провели необходимое дообследование и установили, что образование исходит из яичника.

«Хирурги выполнили оперативное лечение в объеме экстирпации матки с придатками, то есть полностью удалили их, после чего отправили материал на проведение гистологического исследования. На данный момент пациентка находится в отделении в удовлетворительном состоянии», – сообщается на сайте правительства Кировской области.

Во время операции врачами было удалено образование размером 40 сантиметров и весом более семи килограммов. Сейчас женщина проходит период восстановления, по результатам гистологического исследования врачами будет определена дальнейшая тактика лечения.

Центр онкологии и медицинской радиологии – это единственное медицинское учреждение в Кировской области, которое имеет возможность проведения интраоперационных гистологических исследований.

Киров, Иван Бабурин

Киров. Другие новости 27.08.21

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