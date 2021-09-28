В Томске пациентке удалили 12-килограммовую опухоль

В Томском областном онкодиспансере врачи удалили 50-летней женщине опухоль, которая весила 12 килограммов. Об этом сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени. Врачи работали в операционной около четырех часов.

«Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени», – рассказал главврач онкодиспансера Максим Грищенко.

Опухоль отправили на гистологическое исследование. Пациентка восстанавливается в стационаре.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 28.09.21

Коронавирус снижает шансы забеременеть даже с помощью искусственного оплодотворения. / В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима. / Ветрянки стало меньше, корь ушла: неочевидные плюсы пандемии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»