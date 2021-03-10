В Тюмени врачи удалили у женщины из носа опухоль размером с кулак

Хирурги ОКБ №2 Тюмени вырезали из носа пациентки доброкачественную опухоль огромных размеров. Новообразование занимало всю носоглотку женщины и проросло в полость рта, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Женщина заметила, что ей стало тяжело дышать, когда была беременна. Она обратилась к отоларингологу, который диагностировал хоанальный полип носа, редкую доброкачественную опухоль. Провести операцию сразу оказалось невозможно без риска для нерожденного ребенка, и операцию отложили.

Когда женщине стало трудно дышать левой ноздрей, а правая перестала дышать совсем, пациентка вновь обратилась к врачам. В ходе диагностики выяснилось, что полип занял всю носоглотку и пророс в полость рта. Пациентку госпитализировали на операцию в ОКБ №2. Оториноларинголог Ирина Крылова удалила объёмную доброкачественную опухоль, которая полностью заполнила собой носоглотку, правый носовой ход и верхнечелюстную пазуху. Диаметр новообразования был больше длины десятикубового шприца.

Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. На следующий день после удаления полипа женщина смогла дышать свободно. Пациентку выписали из больницы через три дня после операции.

Тюмень, Михаил Чернов

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