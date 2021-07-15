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Четверг, 15 июля 2021, 12:49 мск

Новости Тюмень

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Тюменке удалили 32 доброкачественных опухоли

Тюменке удалили 32 доброкачественных опухоли за одну операцию. Как сообщает Департамент здравоохранения по Тюменской области, 43-летняя женщина несколько лет наблюдалась у гинеколога по поводу миомы матки малых размеров. С 2018 года женщина стала отмечать периодические боли внизу живота, болезненную и длительную менструацию, доводящую до снижения гемоглобина, что повлекло за собой прием препаратов железа.

В этом году тюменка обратилась в областную клиническую больницу № 2 после полного обследования для удаления образований.

Отметим, что миома – это доброкачественное опухоль, которая развивается из гладкомышечных клеток шейки и тела матки. Это наиболее распространенная опухоль женской репродуктивной системы. Частота заболевания среди женщин репродуктивного возраста достигает 70%.

В ОКБ № 2 на амбулаторном этапе пациентке выполнили УЗИ малого таза. По результатам диагностики врачи отметили рост имеющихся миоматозных узлов и появление новых образований. Также специалисты обнаружили два узла с неоднородной структурой. С целью дополнительного обследования пациентке выполнили МРТ малого таза с контрастом. По данным МРТ, матка была с множественными миоматозными узлами различной формы роста, а два узла отличались по структуре от остальных, что вызвало подозрение на онкологию. После полного дообследования пациентку госпитализировали в гинекологическое отделение больницы, где врачами было принято решение о хирургическом органосохранном методе лечения.

Первым этапом хирурги выполнили гистерорезектоскопию – при осмотре выявлен субмукозный миоматозный узел 4 см на широком основании (ножке). Врачи полностью удалили его, после чего перешли к лапароскопии – малоинвазивному оперативному вмешательству из нескольких проколов и удалили подозрительные узлы на поверхности матки. Учитывая настрой женщины на органосохранный метод лечения, было принято решение удалять все множественные узлы.

«Сложность операции состояла в том, что было очень много узлов, располагающихся не только на поверхности, но и в толще матки. Благодаря слаженной работе хирургической бригады профессионалов – гинекологов и анестезиологов длительная операция прошла успешно – мы удалили 32 узла размерами от 1 до 4 сантиметров с минимальной кровопотерей и сохранили репродуктивный орган женщине», – рассказал заведующий гинекологическим отделением ОКБ № 2 Денис Лапин.

По результатам гистологии все узлы оказались доброкачественными. Послеоперационный период прошел успешно, пациентка быстро восстановилась и была выписана уже через 4 дня. Сейчас женщину ничего не беспокоит – на контрольном осмотре ни одного миоматозного узла уже не было найдено, а боли пропали.

Тюмень, Елена Васильева

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