Тюменские врачи почти без разрезов удалили опухоль в девять литров

В Тюменской ОКБ № 2 провели сложную малоинвазивную операцию: хирурги-гинекологи избавили 64-летнюю жительницу Тобольска от массивного образования внутри живота. Они извлекли из брюшной полости женщины многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром 35 сантиметров.

«Опасность такой опухоли в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать ее разрыв. Это могло бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере. Впоследствии пациентке пришлось бы проходить более тяжелый и длительный реабилитационный период после экстренной операции», -прокомментировал диагноз руководитель гинекологического отделения ОКБ № 2 Денис Лапин.

Как рассказала пациентка, её брюшная полость сильно увеличилась в размерах. Новообразование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Пенсионерка обратилась к врачу и её тут же эвакуировали в Тюмень. В областной столице ей провели операцию без больших разрезов. Сейчас пациентку выписали, она восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо.

Тюмень, Марина Дремова

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