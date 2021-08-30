Россиян предупредили о риске заразиться лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор предупредил о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Этому поспособствуют благоприятные для насекомых погодные условия.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что в этом году уже были зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, но показатель заболеваемость не превышает среднемноголетних значений.

Лихорадка Западного Нила относится к широко распространенным инфекционным болезням. Она сопровождается симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях приводит к поражению центральной нервной системы.

В России случаи заболевания наиболее распространены в регионах Южного федерального округа, но регистрируются и в европейской части страны. В Роспотребнадзоре рекомендуют носить светлую, максимально закрывающую тело одежду во время прогулок в лесах, парках и у водоемов, пользоваться репеллентами, использовать сетки на окнах и дверях домов и фумигаторы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.08.21

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