Источник долголетия нашли в сибирской пихте

Российские ученые выяснили, что сибирская пихта способна увеличить продолжительность жизни человека. Специалисты доказали, что терпены пихты (защитные вещества, выделяемые растениями) способны запускать в организме человека процесс аутофагии – очищения от клеточного мусора, что способствует долголетию.

Исследование проводили ученые из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, сообщает РИА «Новости». Результаты их работы опубликованы в научном журнале Aging.

Благодаря аутофагии, механизму утилизации «отходов» живой клетки, ненужные компоненты клеток перерабатываются в питательные вещества. Среди таких компонентов могут быть поврежденные молекулы белков, органеллы и вирусы. В результате аутофагии организм очищается и омолаживается.

Однако аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, и процессы их естественного очищения находятся в спящем состоянии. Ученые уже давно ищут способы, как запустить этот процесс в клетках человеческого организма, и разрабатывают методы активации аутофагии.

По итогам экспериментов, проведенных в 2021 году, российские ученые пришли к выводу, что именно терпены сибирской пихты могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в клетках человека.

Терпены при этом проявили антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследователи полагают, что эти вещества могут стать средством для профилактики дегенеративных изменений, вызывающих деменцию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Впервые термин «аутофагия» появился в 1970-х годах. Первооткрывателем этого механизма стал бельгийский биохимик Кристиан де Дюв, который получил за это Нобелевскую премию в 1974 году. Исследования продолжил японский ученый Есинори Осуми. За описание механизма аутофагии исследоватетель также получил Нобелевскую премию в 2016 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.09.21

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