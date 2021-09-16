Сомнолог назвал самую частую причину кошмаров у россиян

Качество сна почти полностью зависит от условий, с которых спит человек. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин назвал причину осенних кошмаров.

«Повышение температуры, как и высокая влажность, влияет на качество и структуру сна человека. И более частые проявления – кошмарные сновидения», – рассказал сомнолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Таким образом, ночные кошмары чаще снятся в душных квартирах, поэтому рекомендуется проветривать помещение перед сном.

Отопительный сезон в России начинается, поэтому о влажности можно не беспокоиться. Скорее в квартирах россиян наоборот ее не хватает. «Увлажнители можно использовать, и это очень важно особенно, когда включают центральное отопление. Влажность резко падает до 20%, а иногда и ниже. А норма – от 40 до 70%», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.21

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