Большинство врачей считают действия власти помехой в улучшении здравоохранения

68,80% российских врачей считают, что властные структуры наносят урон здравоохранению страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в приложении «Справочник врача».

В исследовании приняли участие 5242 медика. 7,2% докторов и 6,1% сотрудников из среднего медперсонала не считают, что власти вредят системе здравоохранения. 23,7% и 27,5% – затруднились ответить, пишет «Газета.Ru». 16,6% докторов и медсестер считают работу минздрава своего региона совсем несносной, 36,8% – неэффективной, 26,1% выразили нейтральное мнение. Лишь 8,6% оценили действия чиновников позитивно и 1,5% – на отлично.

Врачи обозначили три главных проблемы, мешающих развитию медицины в стране. «Это несоответствующая оплата труда при перенагрузках (81,2%), дефицит кадров (77,6%), факт переработок как таковых не устраивает 76,6% опрошенных», – отметили авторы опроса.

Кроме того, 60% заметили падение доверия и уважения к их труду со стороны населения, 41,6% недовольны увеличением заболеваний из-за невозможности оказать полноценную медпомощь в условиях пандемии коронавируса. 37,7% тревожит увеличившаяся смертность из-за Covid-19. Больше трети (36%) специалистов считают, что по своим направлениям в принципе не могут в российских реалиях оказать полноценную помощь больным.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.09.21

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