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Среда, 22 сентября 2021, 17:07 мск

Новости Здоровье

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Некоторые продукты при повторном разогревании становятся опасными

Повторное разогревание недопустимо для некоторых продуктов. По словам диетолога, терапевта, нутригенетика Ольги Лушниковой, такие блюда лучше есть только в свежеприготовленном или остывшем виде.

Речь идет о яйцах, грибах, чесноке, курице и любом другом мясе, а также шпинате, свекле и рисе. «Там содержатся нитраты, которые превращаются в нитрозамины, которые являются уже канцерогенами и могут оказывать токсический эффект», – объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Диетолог уточнила, что разогрев таких продуктов один раз не несет опасности. Однако в постоянном режиме лучше питаться свежей или охлажденной пищей. Например, охлажденное мясо лучше добавить в салат, или сделать с ним бутерброд.

Кроме того, Лушникова предупредила о вреде разогревания пищи в пластиковых контейнерах.

В то же время холодные блюда не стоит употреблять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно в стадии обострения, добавила диетолог.

Москва, Зоя Осколкова

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